Evangeline Lilly di Lost rasata a zero | la foto e il video social

Fonte : blogo

(Di lunedì 4 novembre 2019) 40enne indimenticata protagonista disi è rapata asui, con unInstagram presto diventato virale. Nel filmato in questione, in realtà, lasi spuntava pesantemente i capelli da sola, ma nelle ultime ore un selfie condiviso ha mostrato al mondo il suo nuovo e definitivo look. Completamente, come la Demi Moore di Soldato Jane. Non è chiaro sesi sia dovuta tagliare tutti i capelli per esigenze di set o per un nuovo cambio d'immagine, ma la diva di Ant-Man è stata inondata di messaggi più che positivi da parte dei suoi follower. "Ogni donna dovrebbe provarlo almeno una volta nella vita. Si sente una totale libertà!", ha scritto una sua fan, per unaonestamente bellissima anche senza la lunga chioma alla quale ci aveva sempre abituato.di, lae il...

peppe844 : RT @mtvitalia: Eri innamorato pazzo di Evangeline Lilly quando recitava nella serie cult LOST? Ecco, preparati a incassare un bel colpo ht… - mtvitalia : Eri innamorato pazzo di Evangeline Lilly quando recitava nella serie cult LOST? Ecco, preparati a incassare un bel… - allshadesofsea : io in lutto per i capelli di evangeline lilly -