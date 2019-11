Esplorando il corpo umano – Siamo fatti così | compie 30 anni e arriva su Netflix e sì

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 novembre 2019) La serie cult d’animazioneilha festeggiato i 30dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno deldi Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali regole. Indimenticabili ., la sigla Con la serie i piccoli spettatori hanno imparato a conoscere l’anatomia umana, addentrandosi via via nei vari organi e nelle cellule che li compongono grazie ai simpatici personaggi che rappresentano gli organismi microscopici, i globuli bianchi, le vitamine e i componenti del DNA. Ad avere un ruolo centrale i globuli rossi Emo, Globina, e l’anziano Globus, che spiega durante ogni ...

