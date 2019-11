Esa | l’immagine EO della Settimana | la crepa di Halloween FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Utilizzando le immagini radarmissione Copernicus Sentinel-1, l’animazione mostra l’evoluzione di due fratture del ghiaccio da settembre 2016 fino a metà di ottobre 2019. La grande voragine che si estende verso nord è chiamata Chasm 1, mentre la fessura che si estende verso est è chiamata la– o Crack – di. Scoperta per la prima volta il 31 ottobre 2016, ladisi estende a partire da un’area nota come McDonald Ice Rumples – che è là dove la parte inferiorepiattaforma di ghiaccio galleggiante è ancorata al basso fondale. Questo punto di fissaggio rallenta il flusso di ghiaccio e corruga la superficie ghiacciata come a formare delle onde. Del resto, Chasm 1 è rimasto al suo posto per oltre 25 anni. Precedentemente era rimasto stabile per molti anni, ma, nel 2012 si è notato che la fessura dormiente ha ...

viralber : RT @ESA_Italia: Il calendario di novembre da scaricare - con l'immagine da satellite @CopernicusEU #Sentinel2 del Sud Sudan, la nazione piu… - vedanama : RT @ESA_Italia: Il calendario di novembre da scaricare - con l'immagine da satellite @CopernicusEU #Sentinel2 del Sud Sudan, la nazione piu… - roccaverrastro : RT @ESA_Italia: Il calendario di novembre da scaricare - con l'immagine da satellite @CopernicusEU #Sentinel2 del Sud Sudan, la nazione piu… -