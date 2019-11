Energia | ENEA presenta la casa “smart” e il robot che consiglia come ridurre le bollette

Energia : le soluzioni innovative ENEA per l’efficienza a Ecomondo/Key Energy : Un software gratuito per smartphone e tablet capace di analizzare la vulnerabilità energetica e strutturale dei condomini[1], un nuovo portale dedicato alle imprese che devono inviare le diagnosi energetiche alla scadenza del 5 dicembre e una guida agli eco-incentivi in essere[2]. Sono alcuni degli strumenti per promuovere l’efficienza energetica che l’ENEA presenterà alla Fiera internazionale Key Energy/Ecomondo in programma a Rimini dal 5 ...

Energia - ENEA : la transizione non decolla e i prezzi per le famiglie aumentano più che in UE : La transizione energetica, in Italia, sta attraversando una fase di stallo, principalmente a causa della mancata diminuzione delle emissioni di gas serra, del rallentamento nella produzione da fonti rinnovabili e dell’andamento dei prezzi che, nell’insieme, rimangono superiori alla media Ue. Ad affermarlo è l’Analisi del sistema energetico italiano diffusa oggi dall’ENEA (www.ENEA.it) che per i primi sei mesi dell’anno evidenzia un peggioramento ...