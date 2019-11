Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – Dopo 8 anni Ama torna con un proprio spazio espositivo ad, il grande appuntamento europeo dedicato all’ambiente e alla sostenibilità, in programma presso la Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. In occasione di questa 23a edizione l’Azienda Capitolina per l’Ambiente ha allestito un suoall’interno del padiglione B5. “Ama, ilsostenibile” è il concept alla base dello spazio in cui si illustreranno, oltre alle principali attività, alcuni dei temi attraverso cui Ama mira a sensibilizzare i cittadini romani al rispetto del decoro e a una corretta gestione dei rifiuti. Queste alcune delle campagne presentate: “Il tuo quartiere non è una discarica”, appuntamento fisso mensile con la raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, “Aiutami nel momento del bisogno”, campagna di sensibilizzazione sulla corretta raccolta ...

infocamere : Via @Avvenire_Nei 'Cresce l''economia verde': 137mila nuovi posti nel 2019' @erealacci @SymbolaFondazio… - romadailynews : Ecomondo 2019: ‘#Ama, il futuro sostenibile’, stand a tema dell’azienda: #Roma – Dopo 8… - bettape : RT @Affaritaliani: Ecomondo 2019: domani l'inaugurazione con il Ministro dell'Ambiente Costa -