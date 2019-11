Ecco cosa non bisogna mai fare dopo aver fatto sport

Ilary Blasi e Francesco Totti. Una foto ed è delirio : “Ecco cosa facciamo stasera” : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...

F1 - GP Usa 2019 : Ferrari - il festival dell’orrore. Errori - guasti e affidabilità : Ecco cosa è successo : La Ferrari è letteralmente sparita ad Austin, le Rosse sono state una pallida comparsa nel GP degli USA e sono andate letteralmente in crisi durante la terzultima tappa del Mondiale F1. Il Cavallino Rampante non è riuscito a scalpitare in Texas e torna a casa con le ossa rotte tra Errori, guasti e una scarsissima affidabilità: questa triste domenica di inizio novembre boccia la Scuderia di Maranello che è tornata indietro di tre mesi abbondanti, ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ecco cosa ho sbagliato nell’ultimo giro” : Mastica amaro Celestino Vietti per il successo mancato nel corso del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto3. Il portacolori dello Sky Racing VR46 team ha provato a dire la sua nel corso dell’ultimo giro, mettendosi a condurre, ma in un paio di curve non è stato perfetto, non sempre per colpa sua, e ha quindi concluso solamente al quinto posto a 902 millesimi dalla vittoria e a 99 dal podio. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di ...

MotoGp - Viñales in estasi : “volevo la vittoria e me la sono presa. Io punto di riferimento in Yamaha? Ecco cosa dico” : Lo spagnolo si gode il successo ottenuto in Malesia, esprimendo la propria soddisfazione per aver battuto il cannibale Marquez Seconda vittoria in stagione per Maverick Viñales, abile a riportare la Yamaha davanti a tutti in Malesia dopo nove anni, quando fu Valentino Rossi a vincere a Sepang. Lo spagnolo domina letteralmente la gara asiatica, chiudendo con due secondi di vantaggio sul cannibale Marquez, oggi costretto ad accontentarsi del ...

Un posto al sole - l’attrice di Mariella : “Ecco cosa mi spaventa” : Anticipazioni Un posto al sole, Antonella Prisco (Mariella Altieri): “Mi spaventano i cambiamenti” Antonella Prisco, interprete del personaggio di Mariella Altieri in Un posto al sole, è stata protagonista di un’intervista al settimanale Vero dove ha rivelato di essere stata spaventata dai cambiamenti. L’attrice non ha usato mezzi termini e ha fatto intendere di essere molto colpita dalle novità, ma allo stesso tempo ha ...

Emanuela Orlandi - Viganò : 'Sera scomparsa telefonata in Vaticano'/ 'Ecco cosa dissero' : Carlo Maria Viganò, ex nunzio vaticano negli Usa noto per le posizioni contro Papa Francesco, svela cosa accadde la sera della scomparsa di Emanuela Orlandi

No al burqua nei luoghi pubblici in Italia. Ecco cosa è successo : La corte d’Appello ritiene corretta la delibera della Regione Lombardia che vieta l’ingresso alle donne con il volto coperto dal velo in luoghi pubblici. L’Associazione degli studi Giuridici sull’Immigrazione, gli Avvocati per Niente Onlus, l’Associazione Volontaria di Assistenza sociosanitaria e per i diritti dei Cittadini stranieri, Rom e sinti e la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo Onlus avevano portato in tribunale la Regione ...

Caso Luca Sacchi - finalmente i risultati dell’autopsia sul corpo del ragazzo. Ecco cosa è emerso : Si parla ancora di Luca Sacchi e della morte atroce che ha subito questo giovanissimo ragazzo romano. Ora emerge, dopo l’autopsia che Luca ha tentato di difendersi dai colpi di mazza mettendo le braccia davanti al viso. Lo confermano le ecchimosi e i lividi presenti sugli arti superiori della vittima ed emersi durante l’autopsia. Il ragazzo è stato prima selvaggiamente picchiato e poi ucciso con un colpo a bruciapelo. In carcere per l’assassinio ...

Ecco AppleTV+ : quanto costa - come funziona e cosa aspettarsi : È il giorno di AppleTV+. Dal 1° novembre 2019 il servizio di video streaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino è attivo anche in Italia. E raggiunge un po' tutti: Apple ha infatti scelto di svincolare il servizio Tv dai dispositivi

Innamoratissima! Diletta Leotta e Daniele Scardina : Ecco cosa è successo tra i due. Milioni di italiani disperati : Sembra sempre più innamorata Diletta Leotta. Da quello che dichiara infatti, la relazione con Daniele Scardina non poteva andare meglio! La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui Scardina ha dormito a ...

Come dimagrire? Ecco cosa fare per perdere peso velocemente : Come dimagrire, Ecco cosa fare per perdere peso velocemente. Quando decidi di voler dimagrire, ti viene subito in mente la dieta della fame

Francesco Monte : Ecco cosa fa dietro le quinte di Tale e Quale Show : Jessica Morlacchi rivela cosa fa Francesco Monte dietro le quinte di Tale e Quale Show Tale e Quale Show è il programma che sta finalmente lanciando la carriera di Francesco Monte. Dopo Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip il tarantino sta mostrando le sue doti canore e recitative. Ma come si […] L'articolo Francesco Monte: ecco cosa fa dietro le quinte di Tale e Quale Show proviene da Gossip e Tv.

Gasperini : “Rigore su Llorente? Ecco cosa ho pensato a caldo” : Al termine di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta: “A caldo, dal campo, ho pensato fosse rigore per il Napoli, ma guardando le immagini ho visto una gran gomitata su Kjaer. Il Napoli è veramente forte ed è stato difficile contenerlo. Fortunatamente siamo cresciuti col passare del tempo e devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Oggi siamo stati bravi a sfruttare ...

Meghan Markle perde la residenza britannica? / Ecco cosa potrebbe succedere e perché : Prima di Natale Meghan Markle ed Harry vogliono andare negli Stati Uniti per sei settimane: la Duchessa però, potrebbe perdere la cittadinanza britannica.