È ufficiale l’Ipo di Saudi Aramco Sarà la società quotata più grande del mondo

È ufficiale l’Ipo di Saudi Aramco (ma solo sulla piazza saudita) : I piani per affiancare la quotazione alla Borsa nazionale anche il collocamento su un altro listino internazionale sono stati per il momento accantonati. La valutazione è stimata tra i 1500 e i 2000 miliardi di dollari, numeri che ne farebbero la prima società quotata al mondo per capitalizzazione