È stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa Antonello Nicosia | esponente dei

Mafia - arrestato attivista radicale e collaboratore di una deputata Iv : “Faceva uscire da tramite tra i boss in carcere e i clan” : Antonello Nicosia, attivista radicale e collaboratore di una parlamentare di Italia Viva Pina Occhionero (eletta con Leu), è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo che ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, è finito anche il capoMafia di Sciacca Accursio Dimino. Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani e per ...

Ucciso in Svizzera l'hair stylist di Ronaldo - arrestato un uomo : Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese del calciatore Cristiano Ronaldo, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Zurigo in Svizzera. Lo riportano i media portoghesi e svizzeri, aggiungendo che un brasiliano di 39 anni è stato arrestato per omicidio.Il corpo della vittima sarebbe stato trovato venerdì da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza, piena di sangue e con un forte odore ...

Mafia - arrestato il collaboratore della deputata Occhionero (Iv). “E’ vicino ai fedelissimi di Messina Denaro” : Antonello Nicosia partecipava alle ispezioni in carcere della parlamentare (ex Leu oggi Italia Viva, estranea all'indagine) e faceva uscire i messaggi dei boss. Intercettato mentre insultava il giudice Falcone: "E' stato un incidente sul lavoro". Scatta il blitz di Gdf e Ros, 5...

Lecce - tentò omicidio Afendi : arrestato : 7.55 I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce hanno arrestato un pluripregiudicato di 24 anni, affiliato alla cosca "Montedoro". E' accusato di essere l'autore del tentato omicidio di Antonio Afendi, 28 anni, astro nascente del clan avverso dei "Potenza". L'arrestato si chiama Giuseppe Moscara. tentò di uccidere Afendi a Casarano, in provincia di Lecce, lo scorso 25 ottobre. E' accusato di aver fatto parte del ...

Picchia la moglie - abusa sessualmente della figlia e maltratta i bambini per anni : arrestato : Per far smettere di piangere i bambini piccoli li infilava sotto la doccia con l'acqua gelata. Poi li mandava a letto tutti...

Taranto - picchia la madre per avere i soldi : arrestato : È stato arrestato per i reati di maltrattamenti ed estorsione, un pregiudicato di 50 anni per aver picchiato la madre che si era rifiutata di dargli i soldi per l’acquisto della droga. Il fatto è accaduto a Taranto. A segnalare l'episodio alla polizia un cittadino che alle grida della madre e del figlio ha chiamato la questura. Una volta giunti sul pianerottolo dell'abitazione gli agenti hanno sentito le urla di una donna che implorava ...

Vieste - ristoratore sorpreso con bombe - pistola e centinaia di pallottole in casa : arrestato : Beccato il 48enne A.L., incensurato. L’uomo aveva il porto d'armi, ma aveva denunciato solo tre fucili da caccia e due pistole:: in casa in realtà nascondeva due ordigni artigianali di cui uno potenziato con oggetti metallici per aumentarne la potenzialità lesiva.Continua a leggere

Avellino - finto carabiniere truffa anziani : arrestato giovane 27enne : Telefonava alle vittime spacciandosi per carabiniere e le truffava con il solito inganno: diceva alle persone chiamate che il figlio aveva provocato un incidente con un’auto priva di assicurazione e che per riparare il danno erano necessari 15mila euro. Il finto militare puntava sempre persone anziane, più facili da raggirare. La vicenda è accaduta a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove un 27enne è stato arrestato dai carabinieri, su ...