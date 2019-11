Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il primo gennaio del nuovo anno entreremo negli anni venti del duemila. Ma la politica non ha ancora fornito risposte alle speranze di futuro che le nuove generazioni hanno investito in questo nuovo secolo.L’Italia è un Paese del G7 ricco di bellezza e cultura, di intelligenze e creatività, ma dove una ragazza nata in un piccolo centro del Mezzogiorno ha meno della metà delle opportunità di un ragazzo nato lo stesso giorno in una grande città del centro-nord. Dove l’evasione fiscale sottrae ogni anno all’intera comunità 83,2 miliardi costringendo chi è onesto a ulteriori sacrifici. Dove esistono 111.000 leggi in vigore ma tutto è complesso e la durata media di un processo civile è di 840 giorni. Dove il 23,4% dei giovani non studia, non lavora e non segue nessun percorso di formazione, rinunciando al ...

HuffPostItalia : È il momento di rigenerare l’Italia -