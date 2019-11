Dopo la foto shock il sospiro di sollievo | “Gomes si riprenderà completamente”

Panchina Brescia - via libera per Grosso : come cambia l’11 Dopo l’esonero di Corini [FOTO] : Panchina Brescia – Sono ore calde in casa Brescia, le Rondinelle sono reduci dalla sconfitta contro il Verona, ko nello scontro per la salvezza che ha portato al ribaltone in Panchina. Il Brescia è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Verona ha portato all’esonero di Eugenio Corini. Finisce così l’avventura dell’ex centrocampista, l’allenatore è stato protagonista della cavalcata in ...

MotoGp – Un abbraccio ricco di amore : il rientro ai box di Valentino Rossi Dopo il Gp della Malesia è dolcissimo [FOTO] : Un rientro ai box dolcissimo per Valentino Rossi ieri al Gp della Malesia E’ andato in scena ieri il Gp della Malesia di MotoGp: a trionfare sul circuito di Sepang è stato un ottimo Maverick Vinales, che si è lasciato alle spalle Marquez e Dovizioso. dopo una serie di gare deludenti, Valentino Rossi ritrova un timido sorriso, grazie al quarto posto di ieri: il Dottore sicuramente avrebbe preferito salire sul podio, ma il risultato ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti Dopo un forte nubifragio. LE FOTO : Una violenta perturbazione ha colpito ieri, 3 novembre, la Capitale: alberi caduti, cornicioni e tegole pericolanti, auto in panne e numerose chiamate ai Vigili del fuoco. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani

A Venezia riaperto Dopo 69 anni il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele. FOTO : La struttura è stata inaugurata l'1 novembre, in occasione della celebrazione dei defunti. L’ultima volta era stata allestita nel 1950. Rimarrà aperta per i soli residenti fino al 3 novembre, poi - fino al 10 - sarà percorribile anche dai turisti

Ricerca - ictus : uno studio ‘fotografa’ il recupero dei neuroni Dopo la riabilitazione : ‘Fotografata’ la reazione dei neuroni al processo di riabilitazione dopo un ictus. Ricercatori dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In), della Scuola superiore Sant’Anna e del Laboratorio europeo per le spettroscopie non-lineari (Lens) – grazie a tecniche di microscopia di fluorescenza e ingegneria genetica – hanno osservato ‘in vivo’ la plasticità neuronale associata al ...

Uomini e Donne - è ancora amore tra Ida e Riccardo : la prima foto Dopo il ritorno di fiamma : I due hanno deciso di lasciarsi alle spalle tutte le incomprensioni e i dubbi degli ultimi mesi e ricominciare insieme

Partorisce una bimba a 67 anni Dopo essere rimasta incinta in modo naturale [FOTO] : Due nuovi genitori sostengono di essere la coppia più anziana del mondo ad aver concepito dopo che una dottoressa in pensione ha partorito una bimba a 67 anni. La donna, cinese di nome Tian, ha dato alla luce la sua bambina al Zaozhuang Maternity and Child Health Hospital, dove ha lavorato come dottoressa prima della pensione, nella provincia nordorientale di Shandong (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). ...

Linda Perez - 18 anni - voleva solo un seno più grande. Dopo 3 anni la mamma pubblica le foto : “Tutti devono sapere del pericolo” : Linda voleva solo aumentare di qualche taglia il suo décolleté ma la decisione di sottoporsi a quello che doveva essere un semplice intervento di mastoplastica additiva le ha cambiato la vita. Una storia terribile che ha fatto il giro del mondo quella di Linda Perez, che all’epoca aveva 18 anni. L’operazione, svolta presso il Coral Gables Cosmetic Center di Miami, si è infatti rivelata molto complicata e la ragazza è rimasta in coma per ben 3 ...

Mina - la prima foto Dopo anni di assenza dalle scene : sul divano guarda in televisione il video di un rapper : “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani“. Così Benedetta Mazzini, la figlia di Mina, scrive a commento della prima foto pubblicata dopo molti anni della “Tigre di Cremona“, la famosissima cantante che dal 1978 si è ritirata a Lugano, in Svizzera, e non ha più voluto farsi vedere in pubblico. L’immagine, comparsa domenica su Instagram, immortala Mina di schiena sul divano, in un ...

