Dopo Death Stranding Kojima Productions realizzerà dei film

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) Non è un segreto che il creatore di Metal Gear Solid e, Hideo, apprezzi il cinema. Sebbene alcuni sostengano che le sue cut-scene siano essenzialmente già deinon ha ancora girato unvero e proprio. Sembra che questo possa diventare realtàla conferma che lo studio di, inizierà a girarein futuro.In una recente intervista con Steffan Powell di BBC Newsbeat,ha brevemente discusso del futuro dello studio nel cinema, affermando semplicemente: "in futuro,inizierà a fare". Continua, "Se puoi fare bene una cosa, allora puoi fare bene tutto". I dettagli specifici su quandoinizierà a girare i suoisono ancora sconosciuti.ha continuato a discutere del futuro dei giochi affermando: "penso che nei prossimi anni il gioco passerà allo streaming". Per ...

