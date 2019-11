Domenica Live Daniela Zuccoli parla della sua vita con Mike Bongiorno

Domenica Live Mauro Marin per la prima volta incontra il figlio : Mauro Marin è stato ospite a “Domenica Live”e racconta e incontra, per la prima volta l’ex compagna Jessica Bellei e il loro bambino. Marin è appena uscito dalla clinica psichiatrica. «Stavo male non riuscivo a dormire». L’ex gieffino dice di aver sentito profondamente l’assenza della compagna e di soffrire di disturbo bipolare sin dalla nascita. Jessica Bellei, in passato, aveva parlato delle profonde difficoltà nel rapporto con ...

Domenica Live Daniela Zuccoli ricorda il marito Mike Bongiorno : Daniela Zuccoli a “Domenica Live” ricorda Mike Bongiorno, nel decennale della scomparsa, anche con una serie di filmati inediti, privati, proposti dalla redazione. «Mi sembra di essere tornata a casa. È cambiato tutto, è diventato così grande». «Mike mi ha chiesto di sposarlo sulla spiaggia, era il 1971 – racconta Daniela Zuccoli – Ci siamo sposati nel 1972. Esiste anche una foto del momento. Lui è venuto a trovarmi, dopo l’estate in ...

Mauro Marin a Domenica Live con il figlio Brando : ‘Convivo con il disturbo bipolare’ : Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, insieme alla ex compagna Jessica Bellei e al figlio Brando è ospite di Domenica Live nella puntata di Domenica 3 novembre. L’ex gieffino arriva nel salotto di Barbara d’Urso per la prima uscita pubblica con il figlio dopo averlo incontrato per la prima volta qualche giorno prima (QUI il video). Mauro Marin e il primo incontro con il figlio Brando Sono noti infatti i trascorsi di Mauro ...

Domenica Live - rivelazione di Daniela Zuccoli a Barbara D'Urso : "Parlo sempre con Mike Bongiorno e dice..." : Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5, ricorda il conduttore televisivo scomparso dieci anni fa: "Parlo con Mike, lui c'è in un modo tale che io dico delle cose che in realtà lui dice per me. Mi accorgo che la gente mi stringe la mano e in r

“Basta!”. Barbara D’Urso - le critiche dopo quelle lacrime a Domenica Live : Si torna a parlare di Mauro Marin, l’ex concorrente del Grande Fratello con problemi psichici che dopo essere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La vicenda è intricata, ma oggi, la cosa più importante, è che il vincitore del Grande Fratello 10 sta meglio ed è pronto a ricoprire il suo ruolo di padre nel migliore dei modi. Ma partiamo con ...

Daniela Zuccoli - moglie Mike Bongiorno/ 'Ha inventato la TV' - Domenica Live - : Daniela Zuccoli, ospite di Domenica Live, ricorda la proposta di matrimonio che l'ha unita a Mike Bongiorno. 'Mi venne a trovare in Toscana e...'

Mauro Marin - lacrime a Domenica Live : la scelta di Barbara d’Urso divide : Mauro Marin in lacrime a Domenica Live dove ritrova il figlio dopo il ricovero in psichiatria: la scelta di Barbara d’Urso divide il pubblico, commenti a caldo Mauro Marin, dopo essere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La […] L'articolo Mauro Marin, lacrime a Domenica Live: la scelta di Barbara d’Urso divide proviene ...

Diretta Serie A : Milan - Lazio chiude la Domenica - cronaca live - post partita e pagelle : Questa sera alle ore 20.45 lo stadio San Siro di Milano ospiterà il big match domenicale tra Milan e Lazio. I padroni di casa alla prima sfida importante in casa sotto la guida Pioli. La prima con una concorrente ha visto soccombere il Milan contro la Roma allo Stadio Olimpico. Obiettivo vincere per i rossoneri per accorciare la classifica ed avvicinarsi alla zona che conta, ma l'avversario è forse il peggiore: la Lazio. Pioli deve lavorare ...

Domenica Live - clamoroso scoop per Barbara d'Urso : la vedova di Mike Bongiorno vuota il sacco : Grandi ospiti per Domenica Live del 3 novembre. La trasmissione guidata da Barbara d’Urso accoglierà Daniela Bongiorno, Mauro Marin e Francesca Cipriani. La vedova del compianto Mike Bongiorno rilascerà una lunga intervista, mentre Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, uscito dall’ospedale p

Domenica 3 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa, Non è l’Arena Altra Domenica televisiva ricca di ospiti celebri. Il 3 novembre 2019, i salotti di Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa e Non è l’Arena si riempiranno di personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, […] L'articolo Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena ...

Anticipazioni 'Domenica Live' : Barbara D'Urso intervisterà Daniela Bongiorno : Domenica 3 novembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, tornerà 'Domenica Live', l'oramai storico contenitore domenicale condotto da Barbara D'Urso. Dallo scorso anno, Domenica Live si è accorciato durando 3 ore in meno: ciò a causa dei tantissimi impegni della D'Urso, che nella scorsa stagione fu impegnata in 4 programmi diversi (Grande Fratello, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D'Urso). Nella puntata del 3 novembre Barbara ...

Domenica Live - ospiti di Barbara d’Urso : anticipazioni 3 novembre : Barbara d’Urso, anticipazioni Domenica Live: gli ospiti del 3 novembre Barbara d’Urso ha concluso, come ormai di rito, l’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5 rivelando ai suoi telespettatori tutte le anticipazioni di Domenica Live del 3 novembre. La bella conduttrice partenopea ospiterà in studio Daniela Zuccoli, la vedova di Mike Bongiorno, che ricorderà il presentatore che ha fatto la storia della televisione ...

Youma Diakite/ Lo stalker Paride Tierno - lei : 'Era convinto che...' - Domenica Live - : Youma Diakite para per la prima volta a Domenica Live del suo stalker, Paride Tierno. I messaggi osceni, il divieto di avvicinamento e...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ballano La Bella e la Bestia a Domenica Live (Video) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno reinterpretato La Bella e la Bestia in una coreografia con la quale si sono esibiti durante la puntata di oggi di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.L'esibizione, che, ovviamente, sta già facendo il giro sui vari social, riguarda il mini-talent show presente in quest'edizione di Domenica Live, intitolato Domenica ALive, nel quale personaggi, spesso ospiti nei programmi ...