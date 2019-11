Domani Xiaomi potrebbe annunciare anche Mi Watch Pro | con schermo circolare

In esclusiva con Vodafone lo Xiaomi Mi 9 Lite : arrivo in Italia previsto per Domani 19 ottobre : Avete seguito con attenzione il lancio dello Xiaomi Mi 9 Lite, sperando di poterlo presto acquistare? Dovete sapere che Vodafone lo venderà in esclusiva a partire da domani, sabato 19 ottobre. Potrete comprare il dispositivo presso i punti vendita del gestore rosso, così come sul suo store ufficiale, al prezzo di 399.99 euro. Vi sembra troppo? Comprensibile, ma, se veramente interessati, dovete sapere che ci sarebbe anche la possibilità di ...