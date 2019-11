Diletta Leotta e quel pigiama party hot con le amiche

Per Diletta Leotta è ancora passione con il pugile Daniele Scardina : La lontananza sembrava dovesse portare crisi nella neocoppia dello showbiz, quella nata quest’estate tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, detto Toretto. Lui era stato paparazzato a passeggio con un’altra a Miami dove vive e si allena, lei era sempre più impegnata col lavoro a Milano. Invece la coppia si è ritrovata proprio nel capoluogo lombardo per un incontro sportivo, ma non solo. Insieme notte e giorno hanno ...

Daniele Scardina parla di Diletta Leotta : Non abbiamo mai definito quello che c’è : Quella tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è stata una delle love story più chiacchierate degli ultimi mesi. In un'estate durante la quale molte coppie si sono separate e alcune sono tornate dopo un periodo di lontananza, ha fatto notizia il loro avvicinamento inedito. Sembrava un amore estivo, di quelli destinati a durare fino ai primi giorni di scuola. Infatti a fine agosto Daniele Scardina era tornato negli Stati Uniti, dove da qualche anno ...

Sanremo 2020 - Diletta Leotta e Lorella Boccia potrebbero affiancare Amadeus : Il 70° Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 ed avrà come Direttore Artistico il conduttore ravennate Amadeus. In casa Ariston le rivoluzioni al regolamento per questa nuova edizione della kermesse canora sono state molteplici, tutte decise dal presentatore, come la 'Serata Cover' e la giuria diversa ogni sera. Per la 'Serata Cover' del 6 febbraio ogni cantante in gara dovrà esibirsi in una canzone presentata ...

A tre mesi dall'inizio del Festival, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast che accompagnerà il direttore artistico e conduttore Amadeus nelle cinque serate previste su Rai1.Dopo avervi raccontato delle ospitate pregiate di Antonella Clerici, Roberto Benigni, Fiorello (sicuro) e Jovanotti (praticamente certo), Blogo è in grado di anticipare i nomi 'nuovi' che sarebbero emersi nelle ultime ore.

Milano Boxing Night – Tutti pazzi per la boxe : da Diletta Leotta a Sfera Ebbasta folla di Vip [GALLERY] : Gran folla di VIP alla Milano Boxing Night: Tutti pazzi per la boxe Marco Borriello, Luca Bizzarri, Gue Pequeno, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Junior Cally, Tony Effe, Ignazio Moser, Andrea Damante, Taylor Mega, Franco Terlizzi, Omar Hassan e parecchi fotografi di importanti testate nazionali, non solo sportive, erano presenti a bordo ring venerdì 25 ottobre all’Allianz Cloud per assistere alla Milano Boxing Night organizzata dalla Opi ...

Diletta Leotta contro Giulia De Lellis - arriva lo scontro… in libreria : Sembra che non corra buon sangue fra Diletta Leotta e Giulia De Lellis, forse a causa di alcuni like di Andrea Iannone, e ora le due si “scontreranno” in libreria, dove Giulia primeggia da tempo col suo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. La causa del malumore fra Giulia e Diletta sembrano appunto essere alcuni like di apprezzamento digitale di Andrea Iannone per la Leotta prima di comunicare al mondo l’inizio della sua ...

Diletta Leotta su Instagram - boom di like per le foto in campagna. «Come Madre Natura» : Siamo abituati a vederla a bordo campo. Questa volta, anche se sempre di prati verdi si tratta, ha cambiato habitat, pur mantenendo la sensualità di sempre. E il web, come sempre, impazzisce....