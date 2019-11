Diablo IV in terza persona? Blizzard ci aveva pensato

Per Diablo 4 Blizzard ha considerato l'introduzione di una visuale in terza persona : Cosa pensereste di un gioco Diablo con una visuale in terza persona in stile The Witcher 3? Beh, sappiate che è qualcosa a cui Blizzard ha pensato durante i lavori su Diablo 4.Durante la fase di pre-produzione, Blizzard non ha semplicemente guardato al passato della serie di Diablo, ma ha anche dato uno sguardo ad altre influenze. Alla fine, però, lo sviluppatore ha optato per qualcosa che sembrava più fedele al passato dell'amata saga."Abbiamo ...