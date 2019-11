Detrazione spese sanitarie | carte o cash? Ecco come ottenere lo sconto fiscale

Fonte : corriere

(Di lunedì 4 novembre 2019) Farmaci, visite specialistiche, : le novità Stretta sugli sconti fiscali, dalleper l’università dei figli alle assicurazioni sulla vita. Le soglie di reddito sotto le quali i bonus restano invariati

infoitinterno : Manovra. Detrazione spese sanitarie: oltre a farmaci e dispositivi medici si potranno pagare in contanti anche le a… - zazoomnews : Detrazione spese sanitarie carte o contanti? Ecco come ottenere lo sconto fiscale - #Detrazione #spese #sanitarie… - zazoomblog : Detrazione spese sanitarie carte o contanti? Ecco come ottenere lo sconto fiscale - #Detrazione #spese #sanitarie… -