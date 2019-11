Daniela Zuccoli | vedova Bongiorno | Parlo ancora con Mike Prima di morire fece

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) “con, sento la sua energia.diun discorso bellissimo e profetico ai nostri figli”, a confessarlo èdiche è stata ospite di Barbara D’Urso durante la trasmissione “Domenica Live”.A dieci anni dalla scomparsa dello storico conduttore, la sua terza moglie ha raccontato: “c’è in un modo tale per cui a volte dico delle cose che so che lui dice per me. Lui c’è anche quando la gente mi stringe le mani e mi abbraccia. Ha attraversato le generazioni... Le personemi fermano per strada per dirmi: ‘Ci manca’”.Era il marzo del 1972 quandoconvolarono a giuste nozze. Dalla loro unione sono nati i tre figli Michele, Nicolò e Leonardo. Laricorda la proposta di matrimonio del ...

