Curling | l’Italia ha vinto il Grand Prix Inter | Retornaz e compagni verso gli Europei

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’Italia hailandato in scena nel weekend a Berna (Svizzera). La Nazionale maschile disi è imposta in questo prestigioso torneo e ha fatto centro nell’ultimo appuntamento agonistico prima degliche si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un fine settimana perfetto vincendo tutte le partite. Joel, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno strapazzato la Svizzera di Marc Strasser per 8-2 e il team di Marco Hoesli per 7-2, poi hanno battuto la Svezia di Magnusson per 7-4 e la Norvegia di Thomas Ulrsud (Campione del Mondo a Pechino) per 8-6. Nella fase a eliminazione diretta non c’è stata storia: 10-3 contro la Germania di Marc Muskatewitz, 4-3 contro la Russia di Glukhov e 5-4 alla Scozia di Ross White nella finale che ha assegnato il ...