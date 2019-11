Crosetti | lo Stato ha sconfitto il terrorismo ma non è in grado di punire i razzisti

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) È duro l’intervento di Mauriziosu Repubblica contro il razzismo che prende spunto dagli ultimi episodi, quello di cui èprotagonista ieri Mario Balotelli nella gara contro il Verona e i cori della Curva Sud della Roma contro i napoletani. Non è possibile che unocapace di distruggere ile decapitare la mafia non sappia catturare, giudicare eda stadio. Ogni arma in nostro possesso deve essere usata per debellare questo problema che affligge il calcio e le armi ci sono oramai, finanche le telecamere che consentono il riconoscimento facciale. Il tempo della sacrosanta indignazione è finito. Il calcio dimostri di essere diverso da troppa Italia sempre più becera e razzista e ormai orgogliosa di esserlo. Fino ad oggi nessuno o quasi èpunito, la giustizia sportiva non sembra essere stata indi arginare il fenomeno e ...

