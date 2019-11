CorSport | Milik segna più di tutti In 4 partite | 5 gol I colleghi di reparto solo 3 in

CorSport : Napoli-Atalanta - difesa inedita. Accanto a Milik testa a testa Lozano-Mertens : Resta presente, nel Napoli, l’emergenza difesa delle ultime settimane. Oggi più di ieri, dopo l’infortunio di Malcuit. È difficile che Mario Rui e Manolas riescano a recuperare per la partita di domani contro l’Atalanta. Il portoghese è reduce dal problema muscolare rimediato a Genk. Il greco lotta ancora contro l’infrazione alla costola che l’ha tenuto fuori sia dalla partita di Champions contro il Salisburgo che da quella di campionato contro ...

CorSport : contro la Spal ballottaggio Ghoulam-Malcuit. Milik-Mertens in attacco : Domani, contro la Spal, in Napoli di Ancelotti schiererà la dodicesima formazione diversa in dodici partite. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, il grande ex. Davanti a lui, centrali, Koulibaly e Luperto, confermato dopo la prestazione in Champions, che sarà alla sua seconda partita consecutiva da titolare, la terza in stagione. L’emergenza in difesa resta, con Kostas Manolas che ieri ha annunciato che non ci sarà neanche contro la Spal. Il ...

CorSport : Spal-Napoli - coppia di attacco Milik-Mertens. Lozano in panchina per scelta tecnica : Il Napoli torna subito in campo ad allenarsi in vista dell’appuntamento di domenica contro la Spal. Ieri, appena rientrati a Castel Volturno, gli uomini di Ancelotti si sono messi subito al lavoro. Poche le possibilità di Manolas di farcela per domenica. Ieri il greco ha lavorato in palestra, ma ancora risente della botta al costato che gli ha impedito di essere in campo contro il Salisburgo. Le sue condizioni sono alla valutazione dello staff ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Zielinski-Fabian. Testa a testa Lozano-Milik : Undicesima partita per Carlo Ancelotti e undicesima formazione schierata in campo. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli “trasformista e camaleonte” e di Ancelotti “alfiere del turover”. Questa volta, però, le sue scelte saranno condizionate da una serie di situazioni contingenti che hanno creato un po’ di ansia. Domani, a Salisburgo, sarà emergenza in difesa. Fuori per infortunio Maksimovic, Mario Rui e Ghoulam. A destra ci sarà Malcuit, ...

CorSport : Milik-Napoli - pronto il rinnovo fino al 2024. Mancano solo le firme : Contro il Verona Arkadius Milik si è finalmente sbloccato anche in campionato. Il polacco è stato autore di una splendida doppietta che ha fruttato al Napoli i tre punti e una rinnovata dose di fiducia dopo un periodo non esattamente positivo. Il Corriere dello Sport scrive oggi che Milik avrebbe raggiunto formalmente l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Mancano solo le firme, ma la maggior parte del lavoro è stato portato ...

CorSport : Napoli-Verona - Younes in campo. Dietro Milik o a sinistra : Potrebbe esserci Younes, oggi in campo contro il Verona. Il Corriere dello Sport scrive che il tedesco giocherà in coppia con Insigne o con Mertens. Ancelotti lo schiererà alle spalle di Milik o a sinistra, lasciando che Insigne funga da partner. In due mesi Amin ha giocato solo 10 minuti e scalpita per avere una chance. Forse è questo il momento, come un anno fa, quando spuntò all’improvviso con tre gol e tre assist in 500 minuti sfruttati in ...

CorSport : Milik in pole per il Verona. Accanto a lui probabile ci sia Younes : Dopo essersi sbloccato in Nazionale, Milik è pronto per il Verona, scrive il Corriere dello Sport. In campionato non segna dal 14 aprile, a Verona, con il Chievo. L’Hellas potrebbe essere un’occasione per smettere il digiuno e il fatto che il polacco torni ad essere titolare contro una veronese potrebbe essere un indizio scaramantico. Milik è l’unico del reparto offensivo a essere rimasto a secco ed è arrivato il momento di tornare al ...

CorSport : il Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di Milik e Maksimovic : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe dato una forte accelerata al rinnovo del contratto di Milik e Maksimovic. Entrambi hanno il contratto che scade nel 2021 e per entrambi il percorso del rinnovo non è stato finora agevole. I colloqui sono stati lunghi e ci sono state anche brusche frenate. Ora, però, sembra essere tutto risolto. Il quotidiano sportivo scrive che manca solo l’ufficialità. Stessa situazione per ...

CorSport : il gol che manca a Milik è tutta una questione di testa : Il gol continua a mancare a Arek Milik. Secondo il Corriere dello Sport è un problema di testa. Più l’attaccante continua a pensarci e più rischia di non raggiungere l’obiettivo di segnare. “Dovrebbe isolarsi, resettare e ripartire” L’ultimo gol del polacco risale al 14 aprile scorso, quando segnò contro il Chievo a Verona. Da allora, a parte la rete al Liverpool in amichevole, è rimasto a secco. La sua estate non è stata delle migliori, tra ...

CorSport : Genk-Napoli - ballottaggio in attacco Milik-Lozano : Sul Corriere dello Sport un’ipotesi sulla formazione che oggi Carlo Ancelotti schiererà in campo contro il Genk. In attacco ci sarà Mertens. Il belga insegue il record. Gli manca solo una rete per eguagliare Maradona nel Napoli. La sua motivazione è questa ed è forte. A Genk è praticamente a casa. È nato a 70 km da questo piccolo centro delle Fiandre e in tribuna ci saranno i suoi familiari ad aspettare di vederlo in campo. Accanto a lui, c’è il ...

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

CorSport : Napoli-Brescia - Insigne riposa. Ballotaggio Milik-Llorente accanto a Mertens : Il CorSport azzarda la formazione che Ancelotti schiererà in campo domani contro il Brescia. Con Koulibaly fuori dai giochi, in difesa dovrebbe esserci la coppia Manolas-Luperto davanti alla porta difesa da Meret. Le condizioni di Maksimovic saranno infatti valutate oggi ma sembra improbabile che possa recuperare in tempo per la partita. Ai lati, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam, favorito su Mario Rui, al quale Carletto ...

CorSport : Giuntoli lavora al rinnovo di Zielinski e Milik. In arrivo quello di Luperto e Maksimovic : Quasi fatta per il rinnovo di Luperto e Maksimovic. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo il tweet ufficiale per il giovane difensore del Napoli, mentre anche il rinnovo del serbo, ritenuto impossibile fino a un mese fa, sembra in dirittura di arrivo. Giuntoli, intanto, lavora per convincere Zielinski e Milik a restare. “Il Napoli ha deciso da un bel po’ e il dialogo – tra adeguamenti contrattuali e clausole milionarie – non si è mai ...

CorSport : Ancelotti sceglie due giganti in attacco - Milik e Llorente : Contro il Lecce Ancelotti decide di schierare un attacco di giganti. Per il Corriere dello Sport la scelta del tecnico azzurro Ancelotti ricadrà sulle due torri: Milik e Llorente. Nella ripresa potrebbero invece subentrare, portando un po’ di freschezza in campo, Lozano o Mertens. Questa la formazione ipotizzata dal quotidiano sportivo. Tra i pali assisteremo al ritorno di Ospina. A proteggere la sua porta ci saranno Maksimovic e Koulibaly ...