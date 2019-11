CorSport | De Laurentiis manda il Napoli in ritiro

CorSport : De Laurentiis chiama Gravina per chiedergli di intervenire : Il Corriere dello Sport scrive che dopo una notte passata a rimuginare su Napoli-Atalanta e sul disastro combinato da Giacomelli e Banti, il presidente De Laurentiis ha fatto una prima mossa. Ha chiamato Gabriele Gravina, all’ora del caffè mattutino, per raccontargli educatamente quanto accaduto. Gravina è sempre stato considerato “una persona perbene” da De Laurentiis. Comanda il calcio e a lui il presidente del Napoli ha spiegato che è ...

CorSport : visita a sorpresa di De Laurentiis a Castel Volturno per caricare la squadra : Ieri il Napoli ha iniziato il suo ritiro e, a sorpresa, a Castel Volturno si è presentato De Laurentiis. La scelta del ritiro, annunciata ieri mattina dal Corriere dello Sport, è nata dall’esigenza di ritrovarsi dopo il pareggio di Ferrara, un’occasione persa per accorciare le distanze rispetto alla vetta. Oggi il Corriere dello Sport racconta che ieri, mentre la squadra era a tavola per cena, in ritiro è arrivato improvvisamente, inaspettato, ...

CorSport : De Laurentiis stringe un patto con Ancelotti e per la prima volta il pubblico è con lui : Con le sue parole il presidente ha stretto un patto con il tecnico, indicando la porta a chi non ci sta Il Napoli si riprende dopo settimane di “anoressico pallone e risultati costipati”, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. La strada l’ha indicata il presidente Aurelio De Laurentiis con le parole pronunciate in settimana. “Se il campo non fa scorgere ancora bella e chiara la mano dell’allenatore, di sicuro non nasconde quella del ...

CorSport : De Laurentiis vuole trattenere Mertens e Callejon. Si cerca un’intesa : De Laurentiis ha ammesso pubblicamente di amare Mertens e Callejon e di volerli tenere a Castel Volturno. Ma i contratti di entrambi sono in scadenza e c’è il rischio che possa arrivare un pretendente a strapparli al Napoli a parametro zero. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, le parti sono al lavoro per cercare un’intesa: “se ne parla, eccome, e si confrontano le posizioni e gli interessi, che ovviamente sono differenti” L'articolo ...