Cori contro Balotelli | l’attaccante risponde all’ultras del Verona | “svegliatevi

Cori contro Balotelli - è sempre più caos : le reazioni dei tifosi del Verona e del mondo del calcio [FOTO] : L’11^ giornata del campionato di Serie A non ha solo regalato spettacolo ed emozioni ma anche creato tantissime polemiche. In particolar modo l’episodio più discusso è stato quello riguardante l’attaccante Balotelli, SuperMario ha accusato i tifosi del Verona di Cori razzisti, ad un certo punto della partita ha scagliato il pallone contro i tifosi avversari, minacciando inoltre di lasciare il campo. Poi compagni e ...

Cori contro Balotelli - capo ultrà Verona : “E’ un giocatore finito e ha fatto una pagliacciata” : “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”. Sono le parole del capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, intervistato al ‘Morning Show’ dell’emittente veneta Radio Café. “L’anno prossimo Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la primadonna. Appena è ...

Brescia – La dura decisione del club dopo il ko contro il Verona : esonerato Corini : Corini esonerato: non sarà più l’allenatore del Brescia, la decisione del club dopo il ko contro il Verona Al termine di una giornata dove a farla da padrona sono state le polemiche per i cori razzisti contro Balotelli durante Verona-Brescia, arriva proprio dal club Bresciano un annuncio importantissimo. La società delclub del presidente Cellino ha comunicato infatti l’esonero di Eugenio Corini. dopo la sconfitta di oggi contro ...

Cori contro Balotelli - l’attaccante : “una vergogna” - SuperMario pubblica il VIDEO con gli ululati - furia Brescia : “Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarieta’ espressa nei miei confronti e a tutti per i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l’evidenza”. E’ il messaggio su Instagram di Mario Balotelli, postando un VIDEO di un altro utente dove viene spiegato l’episodio di oggi nella sfida Verona-Brescia con le accuse di razzismo. ...

Cori razzisti contro Balotelli - Mario si sfoga sui social : “alle persone di questa curva…” : Mario Balotelli si sfoga sui social dopo i Cori razzisti durante Verona-Brescia: la reazione dell’attaccante italiano Spiacevole episodio oggi al Bentegodi durante Verona-Brescia: il match è stato interrotto per qualche minuto per presunti Cori razzisti contro Mario Balotelli. Se in molti hanno dichiarato che non si è trattato affatto di Cori razzisti, l’attaccante del Brescia è esploso poco fa sui social dimostrando di aver ...

Cori contro Balotelli - le reazioni dalle istituzioni dopo l’episodio di Verona : “Da italiano, da rappresentante delle istituzioni, provo profondo imbarazzo per certi episodi di intolleranza e discriminazione”. Sono le dichiarazioni del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, con una dichiarazione all’ANSA dopo i Cori razzisti in Roma-Napoli e Verona-Brescia. “So che tutti gli attori coinvolti sono sensibili e impegnati a reprimere tali fenomeni. E’ quindi ...

Polemica su Verona-Brescia. Gara sospesa per i Cori contro Balotelli. : Dopo la sospensione di Roma-Napoli per i cori contro i napoletani, è esploso un nuovo caso di razzismo da Verona, dove Mario Balotelli ha scagliato il pallone in curva per protestare contro gli insulti razzisti che gli sarebbero arrivati dagli ultras dell'Hellas. La partita è stata sospesa per quattro minuti dall'arbitro Mariani e poi è stata portata a termine regolarmente, lasciando però una nuova scia di polemiche sul ...

BALOTELLI CONTRO Cori RAZZISTI "BASTA!"/ Video - ma Juric nega "non è successo niente" : Mario BALOTELLI CONTRO CORI RAZZISTI Verona-Brescia: Video. Scaglia la palla in curva e poi esce dal campo. Ma Juric nega: "Non è successo niente".

Cori contro Balotelli - il VIDEO pubblicato da SuperMario dopo l’episodio di Verona : Grandi polemiche nelle ultime ore dopo le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, in particolar modo alta tensione al Bentegodi di Verona durante il march tra Hellas e Brescia, 2-1 il risultato finale nello scontro per la salvezza. L’attaccante Balotelli ha accusato di Cori razzisti da parte dei tifosi del Verona, dall’Hellas però parlano solo di fischi e non di offese. SuperMario ha deciso di rispondere a modo ...

Balotelli calcia il pallone in curva contro i Cori razzisti - Verona-Brescia sospesa 4? : Vince il Verona contro il Brescia, ma perde il Bentegodi, che rovina la vittoria dei gialloblù - per un gruppo di fanatici - con presunti buu razzisti partiti dalla curva all'indirizzo di...

Cori razzisti Verona-Brescia - Mino Raiola difende Balotelli : “siamo con Mario contro razzismo e ignoranza” : Mino Raiola si è espresso in difesa di Mario Balotelli dopo i Cori razzisti di Verona-Brescia: l’agente ha mostrato la propria solidarietà al giocatore Mario Balotelli è stato protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio di razzismo avvenuto nel secondo tempo di Verona-Brescia. Il calciatore ex Inter e Milan ha fermato il gioco scagliando con forza la palla contro i tifosi del Verona, accusandoli di Cori razzisti nei suoi ...

Giugliano come Verona : stop alla gara per Cori razzisti contro calciatore Licata : Accade tutto al 22' del secondo tempo di Giugliano-Licata, match valevole per la decima giornata del campionato di serie D. L'allenatore siciliano Campanella sostituisce l'ivoriano...

Cori razzisti a Verona : Balotelli lancia la palla contro i tifosi Match sospeso per 4’ Video : Al 9’ della ripresa l’attaccante bresciano ferma il pallone con le mani e lo calcia in curva. Compagni e avversari lo calmano, l’arbitro Mariani stoppa la partita per oltre 4’

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : partita sospesa per alcuni minuti : Questa volta ci si ferma a Verona. I tifosi dell’Hellas hanno intonato cori razzisti contro Mario Balotelli al 54′ del match del Bentegodi contro il Brescia. L’attaccante italiano ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato il pallone verso gli spalti. Balotelli ha anche pensato di abbandonare il campo, ma i compagni di squadra e gli avversari lo hanno convinto a continuare a giocare. Il direttore di ...