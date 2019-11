Cori contro Balotelli | è sempre più caos | le reazioni dei tifosi del Verona e del mondo

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’11^ giornata del campionato di Serie A non ha solo regalato spettacolo ed emozioni ma anche creato tantissime polemiche. In particolar modo l’episodio più discusso è stato quello riguardante l’attaccante, SuperMario ha accusato ideldirazzisti, ad un certo punto della partita ha scagliato il palloneavversari, minacciando inoltre di lasciare il campo. Poi compagni e avversari hanno convinto il calciatore a rimanere in campo,ha trovato anche il gol nel finale, rete che però non è servita ad evitare la sconfitta per 2-1.nelle ore subito successive all’episodio ha pubblicato alcuni video su Instagram dove si sentono degli ululati nei suoi confronti, dall’Hellas invece negato le accuse e parlano di semplici fischi nei confronti di un avversario e non certamente di razzismo. Nelle ...

CottarelliCPI : Possiamo discutere all’infinito se i cori contro #Balotelli siano razziali o no. A me sembra di sì, il che è gravis… - matteorenzi : Conosco Gianluca Rocchi da anni. Fin dal settore giovanile ha sempre dimostrato di essere un grandissimo arbitro. O… - lucianonobili : Ha fatto benissimo l’arbitro #Rocchi a fermare il gioco e a minacciare sospensione per gli idioti che cantavano cor… -