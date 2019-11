Coop richiama un prodotto dal reparto surgelati | pericolo per la salute dei consumatori

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019), tramite il proprio sito web, ha pubblicato l’avviso di richiamo per “Gelato bianco variegato al cacao” Benesì da 250g. Il lotto incriminato è il n° L.CT 05, con data di scadenza indicata in 08/2021. Il motivo del richiamo è indicata in “Può presentare contaminazione da proteine del latte“. Come si legge nella nota, “precauzionalmente ha già ritirato ildalla vendita. Invitiamo iallergici alle proteine del latte che l’avessero acquistato a non utilizzare ile restituirlo al punto vendita per il rimborso”. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-805580. L'articoloundalper ladei, non consumare INFO Meteo Web.