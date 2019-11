Contributi Inps mancanti | come recuperarli e richiederli

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il datore di lavoro, sia esso privato o pubblico, oltre all’erogazione della retribuzione al lavoratore, ha l’obbligo di versare all’i relativi. L’importovo non è composto solamente dal 9,19% (9,49% in alcuni casi) che figura in busta paga e che viene trattenuto al lavoratore (cd. “carico dipendente”), ma vi è anche una seconda parte di, totalmente a carico del datore di lavoro (cd. “carico azienda”), che in genere si aggira al 23,81% (la percentuale dipende dal settore di riferimento dell’azienda). Quindi, le due componenti formano l’intero ammontarevo che l’azienda è tenuta a versare mediante mod. F24, entro il 16 del mese successivo di riferimento. Il lavoratore, però, non è a conoscenza se il datore di lavoro abbia effettivamente versato i, o li abbia versati parzialmente. Per ovviare a tale dubbio è ...

Fratzen13 : RT @marcellomorron1: Angela Merkel incazzatissima con l'Italia:ci stanno fregando tutti i migranti, se continuano così chi pagherà i contri… - AliceBgo : RT @CapederArmanda: Ricordiamo all'Inps che si ottiene pensione solo in base ai contributi versati, proporzionata al loro importo. Dobbiamo… - RaffaeleTangre2 : RT @InasCisl: Nelle cause fra @INPS_it e datore di lavoro, il lavoratore non può testimoniare sul mancato versamento dei #contributi, a men… -