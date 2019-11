Commissione Segre | Fiano | “Meloni racconta panzane Sono schifato dalla destra italiana

Commissione Segre - segretario Lega Lecce : “Usano una nonnetta per internare Salvini in un solitario campo di concentramento” : “Una nonnetta” usata come “avanguardia e maschera” per scopi politici. È la definizione che il Segretario della Lega di Lecce, Riccardo Rodelli, ha dato della senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah, Liliana Segre, in un comunicato in cui si schiera contro la Commissione istituita da Palazzo Madama per limitare le espressioni di odio razziale, intolleranza, antisemitismo sui social e sul web bollandola come “una ...

Calcio : Martella - ‘capo ultras Verona sfida Commissione Segre - inaccettabile’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni rilasciate oggi dal capo ultras del Verona, Luca Castellini, sono sconcertanti per la loro spavalderia e dopo l’episodio di ieri al Bentegodi sono ulteriore testimonianza di quel mix tra xenofobia ed ideologia neonazista che invade una parte rilevante degli stadi italiani ed avvelena lo sport. Un fenomeno di fronte al quale lo Stato non può chinare la testa accettando per ...

Calcio - una mamma ha insultato mio figlio perché nero. Sicuri che la Commissione Segre non serva? : Sabato pomeriggio, partita di Calcio categoria 2009, un campetto qualunque di una cittadina di provincia. In campo c’è mio figlio, dieci anni fra una settimana. Si ferma un attimo per riprendere fiato. E sente quello che non avrebbe mai dovuto sentire. Che io mai avrei voluto potesse ascoltare. Una voce che da bordo campo grida il più trito e bieco insulto razzista. “Negro di …”. Si volta, per vedere chi è stato: scorge un gruppetto di genitori ...

Commissione Segre - Borgonovo vs Gruber : “Senatrice non ha mai letto insulti contro di lei. Non è sui social”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sul voto di astensione del centrodestra in Senato in merito all’istituzione di una Commissione su razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio promossa dalla senatrice a vita Liliana Segre, scampata al genocidio nazista. Borgonovo difende la scelta del centrodestra, puntualizzando ...

Commissione Segre - Meloni : 'Vecchia idea della Boldrini - censura politica della sinistra' : Per Fratelli d'Italia l'istituzione di una Commissione finalizzata a prevenire e debellare eventuali fenomeni di odio, razzismo e discriminazione non è una priorità, anzi. Il partito di Giorgia Meloni, così come Lega e Forza Italia, hanno scelto di non sostenere la proposta di Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento ad Auschwitz. Una posizione che è stata spiegata da Giorgia Meloni che, pur manifestando totale ostilità al ...

Giorgia Meloni sulla Commissione Segre : "La sinistra tenta invano di ideare una censura politica" : Liliana Segre fa ancora discutere. La proposta della sopravvissuta ad Auschwitz dell'istituzione di una commissione contro l'odio e la discriminazione razziale non ha trovato il sostegno di Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. In tanti hanno giudicato la scelta dei tre partiti, ma ora a spi

Commissione Segre - Centrodestra si astiene. ANPI : così si legittima il razzismo. Critiche anche dal Vaticano : L’astensione dei senatori di Centrodestra sulla mozione anti odio e antirazzismo della collega Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, ha suscitato tante reazioni di condanna, non solo da parte della maggioranza che sostiene il governo.Parolin: "Riflettere sui valori fondamentali"Il non voto dei senatori di Lega, FI e FdI sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni ...

Fazzolari (FdI) su Commissione Segre : 'Sarà censura in rete per le idee non gradite' : Il 30 ottobre, in Senato, si sono svolte le discussioni e poi la votazione sulla Commissione contro antisemitismo e razzismo che porta il nome di Liliana Segre, senatrice a vita superstite dei campi di sterminio nazisti. La Commissione sarà composta da 25 senatori, i quali dovranno esprimere il proprio parere sulle proposte di legge, esaminandole dal punto di vista dell'antisemitismo, dell'odio e del razzismo, oltre a sollecitare e controllare ...

Commissione contro antisemitismo - Segre : “Le astensioni? Non capisco i distinguo sull’odio”. Tajani : “Noi schierati per Israele” : “Il mio sentimento di fronte alle astensioni? Stupore, un profondo senso di stupefazione. Come difficilmente ci si può stupire alla mia veneranda età“. Così la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, racconta a Repubblica la propria reazione davanti alla scelta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di astenersi sull’istituzione della Commissione contro l’odio e la discriminazione razziale che porta ...

Porro è contrario alla Commissione Segre : 'Ci sono già leggi sufficienti' : Nicola Porro è intervenuto sull'astensione del centrodestra in merito alla proposta di istituire una Commissione monocamerale di controllo per combattere il razzismo, l'antisemitismo e ogni altra forma di istigazione all'odio. La Commissione Segre (dal nome della senatrice a vita Liliana Segre, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz da bambina e sopravvissuta all'olocausto) è stata approvata dal Senato con 151 voti favorevoli e 98 ...

Commissione Segre - la senatrice : “Amareggiata per gli astenuti - l’odio ce l’ho scritto sul braccio” : La senatrice Liliana Segre si è detta amareggiata per le astensioni registrate in Senato sulla mozione ha istituito una Commissione contro l'odio, il razzismo e l'antisemitismo: "Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una Commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo".Continua a leggere

Commissione Segre contro antisemitismo - Vaticano : “Preoccupati per l’astensione del centrodestra”. Anpi : “Legittimano il razzismo” : La decisione del centrodestra di astenersi sulla Commissione contro odio, razzismo e antisemitismo “preoccupa” il Vaticano, ma anche la comunità ebraica di Roma e l’Anpi. Proprio l’associazione nazionale partigiani “condanna l’atteggiamento” che definisce “grave” e “fortemente irresponsabile” in quanto “interpretabile come atto di legittimazione dei fenomeni che la ...

La destra che non vota per la Commissione Segre si mostra per quel che è : anti-italiana : Prima facevano solo tenerezza. Adesso invece fanno ridere quelli che sperano in una normalizzazione della bestia salviniana, quelli che ancora oggi tifano per un centrodestra europeo, liberale, laico, moderato da costruire insieme a estremisti a tutto tondo come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Se continuano così, non faranno più ridere, faranno solo rabbia, una fottutissima rabbia capace di far ribellare chi ancora spera che un’altra ...

Commissione Segre - Parolin : preoccupa l’astensione del centrodestra : Il Segretario di Stato vaticano critica la scelta del centrodestra: sui valori bisogna essere tutti uniti. E Mattarella: non sottovalutare i rischi di riscrivere la storia