Colon irritabile? Attenzione | potrebbe essere celiachia o intolleranza al glutine I

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) “? Avete mai pensato che?“. A porre l’su una patologia molto diffusa e soprattutto sulla sua possibile causa primaria è Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista. Come spiega Liguori sulla propria pagina Facebook: “Secondo un recente studio un paziente su quattro, se interrompe l’assunzione di cibi con, non soffrirà più dei disturbi tipici della sindrome delo altre alterazioni dell’apparato digerente. La ricerca dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (Aigo) è stata condotta per verificare la reale diffusione della sensibilità al, patologia diversa dallae caratterizzata dagli stessi sintomi. “Durante la sperimentazione – spiega ancora il nutrizionsita – i ricercatori hanno privato i pazienti che ...

