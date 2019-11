Clima e inquinamento | Usa escono dall’accordo di Parigi | presentati i documenti

Clima - l’attrice Jane Fonda protesta contro l’inquinamento : scatta il terzo arresto : La battaglia di Jane Fonda non si ferma. L’81enne attrice americana è stata arrestata per la terza volta nel corso delle proteste contro il surriscaldamento globale a Washington, di fronte a Capitol Hill. Fonda ha fatto sapere che non smetterà di manifestare ogni venerdì e per le prossime tredici settimane. Video Twitter L'articolo Clima, l’attrice Jane Fonda protesta contro l’inquinamento: scatta il terzo arresto proviene da ...

Italia 5 Stelle - l’intervento integrale di Grillo dal governo al Clima : “Fermare lo sviluppo dell’Asia in nome dell’inquinamento? Impossibile” : “Non puoi fermare l’economia cinese. E’ prima in tutti i sensi e in tutti i settori. Sta cambiando tutto e siamo ancora a dire onestà, onestà e onestà, cazzo”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse del Movimento in corso a Napoli: “Quando parliamo di clima, di fermare l’inquinamento, è difficile, quasi non è possibile che mentre noi parliamo di elettrico, ...

Clima - la sfida dell’idrogeno contro cambiamenti Climatici e inquinamento atmosferico nella green economy al centro dell’evento Snam : La sfida dell’idrogeno nella green economy e l’importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) nelle strategie delle imprese sono stati i temi principali sviluppati nel corso della prima giornata dell’evento “The hydrogen challenge” che si è conclusa a Roma. La conferenza, organizzata da Snam, è patrocinata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dal Consiglio ...

Cara Greta - studia : inquinamento e Clima sono cose diverse : Antonino Zichichi Il finimondo culturale scatenato dalla giovane svedese Greta Thunberg, ci porta a ricordare che le tre grandi conquiste della Ragione sono il Linguaggio, la Logica e la Scienza. Per risolvere un problema bisogna anzitutto parlarne. È quello che ha fatto con enorme successo Greta. Linguaggio significa esprimersi usando le parole, non le formule matematiche. Usando le parole si può dire tutto e il contrario di tutto; ...

Lo scienziato Zichichi : “Il cambiamento Climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Inquinamento e Clima sono cose diverse” : In un articolo de Il Giornale, Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale, ha espresso il suo punto di vista in merito alla questione clima, particolarmente al centro dell’attenzione dopo il summit dell’ONU e gli scioperi scolastici in tutto il mondo della scorsa settimana. Da scienziato, Zichichi ha messo in luce il metodo scientifico attraverso il quale bisogna affrontare l’argomento. “Il finimondo culturale scatenato dalla giovane svedese ...

Antonino Zichichi : "Il cambiamento Climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Non confondiamolo con l'inquinamento" : ″È bene precisare che cambiamento climatico e inquinamento sono due cose completamente diverse. Legarli vuol dire rimandare la soluzione. E infatti l’inquinamento si può combattere subito senza problemi, proibendo di immettere veleni nell’aria. Il riscaldamento globale è tutt’altra cosa”. Già in passato Antonino Zichichi ha negato l’origine antropica del surriscaldamento globale. In ...