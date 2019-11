Ciclocross | Europei Silvelle 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si svolgeranno a, in provincia di Padova, domenica 10 novembre, i Campionatidi. Un evento chiave della stagione di questa disciplina, tanto che al via ci sarà niente meno che il fenomeno neerlandese, campione del mondo e continentale di specialità in carica, Mathieu Van der Poel. Tutte le prove si terranno nello stesso giorno. Aprono alle 9.00 le donne juniores, alle 9.50 sarà, invece, la volta degli uomini juniores. Le donne U23 partiranno alle 11.00, mentre gli uomini U23 alle 12.20. Alle 13.50 sarà la volta delle donne elite, mentre chiuderanno la giornata, alle 15.20, gli uomini elite.e tv. IlI Campionatidiverranno trasmessi in diretta dalle 9.55 su Rai Sport e dalle 15.30 su Eurosport 1. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle prove di ...

