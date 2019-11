Champions | Atalanta-Manchester City live in esclusiva su Sky

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Cagliari da Champions - Atalanta battuta e agganciata al quarto posto : Il Cagliari sbanca Bergamo e aggancia l'Atalanta al quarto posto a 21 punti nel lunch match dell'11^ giornata: 2-0 per i sardi grazie all'autorete

Atalanta-Cagliari - sardi formato Champions : bergamaschi battuti 2-0 e raggiunti al 4° posto : Un autogol di Pasalic nel primo tempo, su punizione di Lykogiannis, e il raddoppio dell’uruguaiano Oliva nella ripresa firmano il trionfo del Cagliari a Bergamo: Atalanta battuta 2-0 e raggiunta a 21 punti che valgono il quarto posto in classifica, quello valido per la qualificazione in Champions League. La squadra di Rolando Maran continua a stupire, o forse non sorprende più: dopo un avvio di campionato zoppicante, gli acquisti di questa ...

Cagliari - impresa da Champions : batte l'Atalanta 2-0 in trasferta e vola al quarto posto : Il Cagliari batte in trasferta l'Atalanta 2-0 e vola in piena zona Champions, agganciando proprio i bergamaschi al quarto posto in classifica a quota 21. Le reti al 32' su un'autorete di Pasalic e al 58' di Oliva. Al Gewiss Stadium, i padroni di casa hanno faticato a contenere le ripartenze dei sard

Champions League - Vittorio Feltri deluso dall'Atalanta : "Una maledizione - siamo una squadra..." : L'Atalanta esce, com'era ampiamente prevedibile alla vigilia, con le ossa rotte dalla trasferta di Manchester contro il City. Un 5-1 in rimonta dei Citizens che ha letteralmente annientato le residue speranze di qualificazione agli ottavi della Dea, ancora ultima a 0 punti dopo 3 partite della fase

Champions : Malinovskyi illude - poi City travolge Atalanta : L'illusione dell'Atalanta di schiodarsi da quota 0 alla terza e ultima giornata di andata del gruppo C di Champions League si infrange sulla forza impressionante del Manchester City, che all'Etihad Stadium subisce nella prima meta' del primo tempo, va sotto su rigore di Malinovskyi concesso per fallo su Ilicic ma ribalta lo score di prepotenza con un doppio Agueero (il secondo dal dischetto) e un triplo Sterling che chiude al rientro dalla ...

Champions League - Atalanta battuta 5 a 1 dal Manchester City : L'Atalanta perde all'Etihad Stadium contro il Manchester City. 5-1, è questo il risultato in favore dei campioni d'Inghilterra che restano a punteggio pieno e tengono inchiodati a quota zero gli orobici nel gruppo C dopo tre giornate. I nerazzurri, che sembravano aver iniziato bene, subiscono nella

Manchester City-Atalanta 5-1 : la Dea dura appena un tempo - poi l’ennesimo crollo in Champions League. Tripletta di Sterling : La furia del Manchester City di Guardiola si abbatte sull’Atalanta: nella sfida più intrigante di questa sua avventura in Champions League, la Dea dura appena un tempo, per poi crollare sotto i colpi di Sterling (Tripletta) e Aguero (doppietta). All’Etihad Stadium finisce 5 a 1: fanno la bellezza di 11 gol subiti dalla squadra di Gasperini in appena tre partite europee, che la lasciano ferma a zero punti all’ultimo posto del ...