Cenare troppo tardi | un’abitudine che danneggia la salute cardiaca

Fonte : dilei

(Di lunedì 4 novembre 2019) Mantenere la regolarità per quanto riguarda gli orari dei pasti, in particolare della cena, è fondamentale per la. Nel caso specifico dell’ultimo pasto della giornata, effettuarloè rischioso per ladel cuore. A sottolineare questo aspetto ci ha pensato uno studio i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista European Journal of Preventive Cardiology. La ricerca in questione ha monitorato le abitudini di 113 pazienti con una media di età pari a 60 anni e quasi tutti di sesso maschile (il 73%). Gli esperti hanno preso in considerazione soggetti con problemi cardiaci. Si tratta del primo studio che ha preso in considerazione gli effetti della cena effettuatae dell’abitudine di saltare la colazione su individui con sindrome coronarica acuta. Entrando nel dettaglio dei dati dello studio, ricordiamo che la tendenza a ...

