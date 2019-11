Caso Balotelli | il calcio italiano è razzista | basta far finta di niente Il modello NBA

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il razzismo nelesiste,fardil’ultima vittima: ilNBA mostra la via per debellare un problema che nel 2019 deve essere imbarazzante Mariosi assume il diritto di fermare una partita, prendere la palla in mano e scagliarla verso i tifosi del Verona con ampi gesti polemici. E no, questa volta non è una bravata di ‘Supermario’, ma un gesto da applausi. Iltorna a fare i conti con il razzismo che insudicia ancora una volta la cronaca sportiva. Il lunedì vorremmo parlare di gol, di decisioni dubbie del Var, di quale miracolo abbia bisogno il Milan per risollevarsi, ma siamo costretti a spostare l’attenzione sui cori razzisti. Sapete perché? Perchè il, diciamolo apertamente. Ammettere che esista un problema è un primo, grande, passo per risolverlo. Nasconderlo è inutile, com’è ...

