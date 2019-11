Carte di pagamento | da Visa ad Amex | non ci sono i margini per tagliare le commissioni

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 4 novembre 2019) I manager dei circuiti dei pagamenti: «In Italia i costi nonsuperiori ai livelli europei. Cercare di regolare leè una misura distorsiva. Possibili iniziative su base volontaria»

capand69 : RT @GonnelliLuca: Carte di pagamento, da Visa ad Amex: non ci sono margini per tagliare le commissioni - - GonnelliLuca : Carte di pagamento, da Visa ad Amex: non ci sono margini per tagliare le commissioni - - fisco24_info : Abi, ok al credito d’imposta del 30% sui costi delle carte di pagamento: I manager dei circuiti dei pagamenti: «In… -