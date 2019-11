Carote | 4 super ricette per ogni stagione

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Fingerfood die caprinoGazpacho diGelato die mandorleGhiaccioli alla carota Spesso, in cucina, prende il sopravvento la noia, a volte solo perché non si conosce bene un ingrediente. Leper esempio hanno un potenziale enorme, e spesso nascosto. Di solito lesono associate a due mondi agli antipodi: la carrot cake – corposa e peccaminosa, perfetta per una merenda autunnale, ma non dietetica – e la carota cruda perfetta per la dieta. La verità è che con lein cucina si fa quello che si vuole, dal salato al dolce, e regalano grandi sorprese. Seguiamo le regole, dall’antipasto al dolce. La prima ricetta che vi proponiamo (nella gallery sopra) è per un benvenuto o per aperitivo, e qui lesi trasformano in sapido fingerfood: sono tagliate a nastro e racchiudono formaggio ed erbe aromatiche, per un boccone che chiederà a gran voce un bis. Pronte ...

