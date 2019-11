Carne contaminata da Listeria | è allerta in Italia | l’avviso del Ministero della Salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019)damonocytogenes: il richiamo arriva daled è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020. Il motivo del richiamo arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica daMonocytogenes. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è “EUROPE MEAT INTERNATIONAL SRL – IT 20275 Ce”, con sede dello stabilimento in Via Roma n 13 a Resana in provincia di Treviso. Il consiglio è dunque quello di controllare e, se i dati corrispondono, restituire il prodotto. L'articoloda: èin, l’avviso del ...

