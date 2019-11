Carlo Pietropoli | età | altezza | peso | fidanzata | figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si chiamail nuovo tronista di Uomini e Donne. Usciti di scena Sara Tozzi (che ha lasciato il programma anzitempo perché ancora presa dal suo ex fidanzato) e Alessandro Zarino (che ha scelto Veronica Burchielli e ha preso un secco no), a sedere sulla famosa poltrona rossa è stato chiamato. Alto, moro e dallo sguardo intrigante, il nuovo tronista che affianca Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e, altra new entry, proprio quella Veronica che fino a poco fa corteggiava Alessandro Zarino, sembra avere già le idee molto chiare in fatto di donne. E così, all’interno degli studi del programma di Canale 5, spera di trovarne una ambiziosa e in grado di tenergli testa. All’interno di un rapporto, che non è un volto conosciuto del mondo dello spettacolo, cerca sempre nuovi stimoli e non a caso la monotonia è tra le cose che più detesta nella coppia. ...

infoitcultura : Uomini e donne, chi è Carlo Pietropoli il nuovo tronista - infoitcultura : Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne nuovi tronisti: Carlo Pietropoli prende il posto di Zarino - #Anticipazioni #Uomini… -