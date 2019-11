Cardiochirurgia d’eccellenza in Sicilia | salvata 71enne con tecnica innovativa per

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Un intervento innovativo di chirurgia mininvasiva a cuore battente e senza circolazione extracorporea ha permesso di salvare la vita di una donna di 71 anni affetta da insufficienza mitralica severa. Il caso è arrivato all’attenzione dell’Heart Team di Maria Eleonora Hospital di Palermo, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, che ha deciso di procedere con la Neochord,d’avanguardia introdotta per la prima volta indal professor Khalil Fattouch, responsabile delladell’ospedale di Palermo. “A Maria Eleonora Hospital abbiamo creato un centro di riferimento per la chirurgia riparativa mitralica dove utilizziamo tutte le tecniche mininvasive e le nuove tecnologie per ridurre al minimo il rischio operatorio del paziente – spiega il prof. Fattouch –. Ovviamente tutto ciò è possibile in centri ...