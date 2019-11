Capo Ultras Verona da Balotelli piazzata | non sarà mai vero italiano

Hellas Verona - il Capo Ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Salvini : “Un operaio Ilva vale più di dieci Mario” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Balotelli replica al Capo Ultras del Verona : siete piccoli esseri : Balotelli replica capo Ultras."Qua amici miei non c'entra più il calcio. State insinuando a situazioni sociali e storiche piu' grandi di voi, piccoli.

Cori razzisti contro Balotelli – SuperMario risponde alle affermazioni shock del Capo Ultras del Verona [FOTO] : Balotelli non ci sta: il duro sfogo sui social dell’attaccante del Brescia dopo le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona Non si placano le polemiche attorno all’episodio di razzismo avvenuto ieri durante Verona-Brescia, che ha visto ricoperto di ululati e versi da scimmia Mario Balotelli. Il match è stato sospeso per qualche minuto e l’attaccante del Brescia non ha nascosto il suo disappunto. A far discutere, ...

Mario Balotelli - il Capo Ultras del Verona : “Ululati nella sua testa - non potrà mai essere del tutto italiano. Anche noi abbiamo un neg** in squadra” : “Mario Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Gli ululati erano nella sua testa, Anche noi abbiamo un negro in squadra”. A dirlo è il capo ultras dell’Hellas Verona, Luca Castellini, ai microfoni di Radio Cafè, nel corso della trasmissione Morning Show, dopo la partita Verona-Brescia in cui l’attaccante bresciano, stanco dei buu provenienti dalla curva gialloblu, ha ...

Calcio : Martella - ‘Capo Ultras Verona sfida Commissione Segre - inaccettabile’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni rilasciate oggi dal capo ultras del Verona, Luca Castellini, sono sconcertanti per la loro spavalderia e dopo l’episodio di ieri al Bentegodi sono ulteriore testimonianza di quel mix tra xenofobia ed ideologia neonazista che invade una parte rilevante degli stadi italiani ed avvelena lo sport. Un fenomeno di fronte al quale lo Stato non può chinare la testa accettando per ...

Hellas Verona - il Capo Ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Presidente Setti : “Nostri tifosi simpatici - non razzisti” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Capo Ultras del Verona : “Balotelli non sarà mai del tutto italiano. Noi razzisti? Ma no - è folklore” : Luca Castellini, che è anche coordinatore veneto di Forza Nuova, è stato intervistato da un’emittente radiofonica: «Se dico negro, la Commissione Segre mi viene a prendere?»

Calcio : Capo Ultras Verona - 'era folklore non razzismo' : Verona, 4 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che e' dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo

Cori razzisti verso Balotelli - il Capo Ultras del Verona shock : “non potrà mai essere del tutto italiano” : Le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona dopo i Cori razzisti contro Mario Balotelli Episodio di razzismo contro Mario Balotelli ieri durante Verona-Brescia: il match è stato interrotto per qualche minuto e non sono mancate le polemiche post gara. Adesso, a far discutere però sono le forti dichiarazioni del capo ultras del Verona: “Balotelli è italiano perchè ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto ...

Calcio : Caravita (Capo Ultras Inter) 'la rissa allo stadio? non voglio riprendermi la curva' : Milano, 17 set. (AdnKronos) - "E' stata una discussione tra fratelli". A dirlo all'Adnkronos è Franco Caravita, storico capo ultras dell'Inter che sabato sera durante la partita Inter-Udinese a San Siro ha avuto una lite con un altro capo storico, Vittorio Boiocchi. "E' una cosa che - spiega Caravit