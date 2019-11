Camminare migliora la qualità del sonno | quanti passi fare al giorno

Fonte : dilei

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ladel, fondamentale per la salute in generale, può essereta camminando e facendo più di 3000al. Questa è la principale conclusione di uno studio effettuato da un team scientifico attivo presso la Brandeis University del Massachussets. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Sleep Health, ha sottolineato come superare i 3000alrisulti utile alladelsoprattutto dopo i 50 anni. Per portare avanti lo studio, gli esperti della Brandeis University hanno reclutato un campione di 59 soggetti di mezza età viventi a Boston. Un’altra caratteristica comune riguardava l’impegno consistente dedicato al lavoro e la preoccupazione di non avere tempo sufficiente perattività fisica. Gli studiosi hanno invitato i suddetti individui a indossare un apparecchio in grado di ...

brius : RT @ilmessaggeroit: Camminare facendo più di 3 mila #passi al giorno migliora la qualità - pier_lamberti : RT @ilmessaggeroit: Camminare facendo più di 3 mila #passi al giorno migliora la qualità - ilmessaggeroit : Camminare facendo più di 3 mila #passi al giorno migliora la qualità -