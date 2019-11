Calcio femminile | le migliori italiane della quinta giornata di Serie A Girelli e

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021. Milena Bertolini : “Servono due vittorie contro Georgia e Malta. Tutto è più professionale” : La Nazionale Italiana di Calcio femminile si è radunata a Coverciano in vista delle prossime partite valide per la qualificazione agli Europei 2021. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre a Benevento per affrontare la Georgia e martedì 12 novembre per sfidare Malta a Castel di Sandro. L’Italia, in estate capace di spingersi fino ai quarti di finale dei Mondiali entusiasmando un Paese intero, ha incominciato il proprio cammino ...

Italia-Georgia Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento riprenderà l’avventura della Nazionale italiana di calcio femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021, la cui fase finale si disputerà in Inghilterra. Le azzurre, in testa con la Danimarca al Gruppo B a punteggio pieno con 8 gol fatti e 2 subiti, si preparano ad affrontare l’impegno contro la Georgia, desiderose di dar seguito ai riscontri ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Sassuolo 2-1 - le capitoline terze in classifica generale : Nessuna sorpresa al “Tre Fontane” di Roma tra le giallorosse di Betty Bavagnoli e il Sassuolo, nel posticipo domenicale del quinto turno del campionato di Serie A di Calcio femminile. Le capitoline, favorite della vigilia, hanno fatto valere il fattore campo, superando le neroverdi con il punteggio di 2-1. A sbloccare il risultato è stata la slovena Kaja Erzen al 15′. Il raddoppio è arrivato al 53′ grazie alla ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Milan il big match - la Juventus sfida l’Hellas Verona nel 5° turno : Domani e domenica 3 novembre il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A andrà in scena. Dopo la pausa e il match di Supercoppa Italiana tra Juventus e Fiorentina (premiante le bianconere 2-0), il torneo nazionale chiede spazio. Si riparte con Juve e Milan in vetta a punteggio pieno. Le bianconere, vincitrici del match citato al “Manuzzi” di Cesena, vorranno centrare i tre punti a Vinovo contro l’Hellas ...

Calcio femminile - Calendario 5a giornata Serie A : orari - tv - streaming e programma : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 torna in scena dopo la pausa che ha visto la disputa della Supercoppa Italiana, premiante la Juventus campione d’Italia contro la Fiorentina. Le bianconere scenderanno in campo sabato 2 novembre alle ore 12.30 contro l’Hellas Verona a Vinovo. Le ragazze di Rita Guarino, sulla scia del successo citato, andranno a caccia del quinto centro consecutivo in campionato. Alla stessa ora ...

La Roma Calcio femminile cade ancora in casa della Novese : Roma – Dopo più di un mese dall’ultima partita ufficiale la Roma Calcio Femminile torna in campo, ad attenderla nella terza giornata di Serie B la neopromossa Novese, che nelle prime due gare ha collezionato una vittoria, contro il più quotato Ravenna, e una sconfitta, contro il Cittadella. La Roma CF ha ottenuto invece un solo punto all’esordio sul campo della Riozzese, mentre prima della sosta è arrivata una brutta sconfitta ...

Calcio femminile : l’Italia candida l’Allianz Stadium per la finale di Champions League 2022 o 2023 : Oggi la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier con il quale si candida ad ospitare la finale della Champions League femminile 2022 o 2023 in quel di Torino, all’Allianz Stadium, casa della Juventus. C’è attesa nella decisione della federazione europea: il verdetto arriverà il 2 marzo 2020. Se dovesse arrivare il sì sarebbe la seconda volta nella storia per la manifestazione in Italia: la prima era stata il 26 maggio 2016 allo stadio ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia per le sfide a Georgia e Malta : Prosegue, nel Bel Paese, il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2021 per la Nazionale di Calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre contro la Georgia allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre con Malta allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Due sfide fondamentali, da vincere assolutamente per continuare a inseguire il sogno della partecipazione alla massima ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Juventus-Fiorentina 2-0. Girelli e Staskova regalano il trofeo alle bianconere : La Juventus conquista la Supercoppa Italiana di Calcio femminile: a Cesena le bianconere dominano contro la Fiorentina, piegata con un gol per tempo per il 2-0 propiziato dalle reti di Girelli in apertura e di Staskova in pieno recupero. Toscane mai davvero pericolose, anche se a lungo in partita. Nel primo tempo parte subito bene la Juventus con Cernoia che al 5′ mette al centro per Girelli, la quale di testa sfiora la rete. Sullo stesso ...

LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6,

LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, Mauro 6, De Vanna 5.5, Philtjens 6 . All. Cincotta 6 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Giuliani 7, Hyyrynen 6.5, Gama 6.5, Sembrant

46′ SI RICOMINCIA! 13:37 Nel frattempo cambio nelle fila della Fiorentina: Mauro prende il posto di Adami. 13:35 Le giocatrici stanno rifacendo il proprio ingresso in campo. 13:30 Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di

13:30 Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. 13:26 Le due formazioni non si sono espresse al meglio nei primi 45′, il livello di gioco non è stato eccelso. La Fiorentina ha iniziato con il freno a mano tirato e la