Calabria | disagi metro altra inefficienza Giunta Raggi

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – Arrivano le parole di Annagrazia, deputato di Forza Italia, in merito aiche riguardano lepolitane di Roma: “Anche oggi Roma aggiunge una pagina al diario delle inefficienze grilline. A causa di allagamenti è chiusa la stazione Manzoni ed è impercorribile un tratto del sottopasso a Tiburtina. Episodi di questo tipo si ripetono puntualmente, minando la qualità della vita dei cittadini e minando l’immagine della Città agli occhi dei turisti”. Lo dichiara la deputata di forza Italia Annagrazia. “La Capitale è in balia delle intemperie – prosegue – a causa delle carenze nelle manutenzioni e nella pianificazione. È una delle tante prove dell’assoluta incapacità del sindacoe della suadi amministrare Roma. Perciò continuiamo a chiedere al M5S: per quanto ancora si vuole portare avanti questa agonia?”, ...

