Bytedance | come funziona lo smartphone pensato TikTok

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019), il colosso cinese di tecnologia che controlla, ha lanciato il primodella sua storia. Si chiama Smartisan Jianguo Pro 3 e saràper gli appassionati del social network con alcune scorciatoie pensate appositamente per farti sfruttare al meglio fotocamere e sensori nella registrazione e condivisione dei tuoi video sulla piattaforma. Dopo aver acquistato diversi brevetti nel gennaio scorso da Smartisan, una compagnia telefonica cinese, e aver annunciato l'arrivo del telefono nel luglio scorso, oggi la società ha annunciato il primoperche sarà disponibile soltanto in Cina – per il momento – e con caratteristiche davvero da top di gamma. Schermo AMOLED Full HD+ da 6,39 pollici, processore Snapdragon 855+ (lo stesso dei principalipremium usciti nella seconda metà dell'anno) ...