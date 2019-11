Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019)a subentrare a Eugenio Corini sulla panchina del. Il campione del mondo ha rescisso consensualmente il propriocon l’Hellas Verona, dopo l’esonero del maggio scorso, per accettare la proposta del presidente Massimo Cellino. Dopo aver pranzato a Milano con il proprio agente Beppe Riso, riporta la Gazzetta, l’è partito perdove nel pomeriggio firmerà ilche lo legherà alla società lombarda: accordo a breve termine, visto che la scadenzafissata a, con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Dopo aver toccato i playoff con il Bari, nello scorso campionatoè stato esonerato dall’Hellas. Quella che sta cominciare con le Rondinelle è quindi la sua prima esperienza in Serie A. Nei giorni scorsi ha avuto più di un colloquio con Cellino che, alla fine, lo ha preferito a Diego Lopez, ora al ...

SkySport : ? #UltimOra #Brescia ? Fabio #Grosso sarà il nuovo allenatore ? Contratto fino a giugno con opzione salvezza… - carlolaudisa : Un campione del mondo per il #Brescia. Fabio #Grosso si libera dal #Verona ed e’ pronto a firmare sono a giugno per Cellino - fattoquotidiano : Brescia, Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore. Pronto contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione -