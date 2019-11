Borse | nuovo test per Wall Street ai massimi storici

Il nuovo palazzo di giustizia di Marsala - che sarebbe piaciuto a Borsellino : A cinquant'anni dall'inaugurazione va in archivio il palazzo di giustizia di Marsala, quello in cui sono stati processati i familiari del latitante Matteo Messina Denaro e in cui lavorò il magistrato Paolo Borsellino, fino a poche settimane prima della strage di via d'Amelio. La struttura, già in funzione come istituto scolastico, fu adibita a Tribunale nel 1969. Già da alcuni mesi era in corso il trasloco nella nuovo palazzo di ...