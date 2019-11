Bologna | la trattativa Ibrahimovic entra nel vivo | le parole di Bigon fanno sognare i

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il direttore sportivo delè tornato a parlare di, sottolineando come il suo arrivo in Italia dipenda solo da lui In casa, la suggestionecomincia a trasformarsi piano piano in qualcosa di più concreto. Lo svedese continua ad avere un filo diretto con Sinisa Mihajlovic il quale, nonostante la malattia da affrontare, sta provando a convincere il gigante di Malmoe a trasferirsi in Emilia. LaPresse/Massimo Paolone Sulla questione si è soffermato oggi Riccardo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “? Il rapporto fra lui e Sinisa è diretto, si sono sentiti in questi mesi per questa brutta parentesi che il mister sta combattendo e si sono scambiati anche delle opinioni sul futuro dima lo può decidere solo lui, la palla è in mano sua. Dovrà decidere nei prossimi mesi cosa fare, noi non possiamo ...

