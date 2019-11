Bepi Colombo | pioniere italiano dell’esplorazione spaziale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dal “satellite a guinzaglio” (il “Tethered”), nato da un’idea di Mario Grossi, a un sistema di specchi spaziali per concentrare i raggi solari e dissolvere la nebbia (idea mai realizzata); e poi ancora il fly-by di Mercurio con Mariner 10, la sonda Giotto e la cometa di Halley, la sonda Solar Probe e quell’intuizione sull’anello A di Saturno. Tutto questo probabilmente non basta a descrivere quel genioche i colleghi cominciarono a chiamare “Meccanico del cielo” oppure ancora “”, e che fece subito gola alla NASA. Ma chi era Giuseppe “? Padovano, nato nel 1920 e nono di dieci fratelli, vinse una borsa di studio e frequentò la Normale di Pisa che dovette tuttavia abbandonare per prendere parte alle operazioni nel fronte orientale durante la seconda guerra mondiale: in ...