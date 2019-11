Bce | il debutto di Lagarde | europeismo con nuovo stile “social” Il 12 dicembre | primo

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 5 novembre 2019) Due messaggi sui social, di cui uno corredato di video, e un discorso ufficiale a Berlino, in onore dell'ex ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, a cui è stato conferito il premio annuale degli editori tedeschi. E' stato questo ilmediatico di Christine, alvero giorno lavorativo da presidente Bce, il 4 novembre, dato che ilgiorno di carica è stato un festivo, ilnovembre, seguito dai due giorni non lavorativi del fine settimana.ha iniziato il suo intervento in parte smorzandone subito la portata, chiarendo che non avrebbe parlato né di politica monetaria, né di politiche economiche più in generale. E precisando che era stato concordato prima della nomina alla Bce, quando era ancora direttrice del Fondo monetario internazionale. Ma poi, nella lunga prolusione di elogi allo statista tedesco, ha inserito anche due messaggi con un marcato ...

