“Basta!” Barbara D’Urso | le critiche dopo quelle lacrime a Domenica Live

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si torna a parlare di Mauro Marin, l’ex concorrente del Grande Fratello con problemi psichici cheessere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La vicenda è intricata, ma oggi, la cosa più importante, è che il vincitore del Grande Fratello 10 sta meglio ed è pronto a ricoprire il suo ruolo di padre nel migliore dei modi. Ma partiamo con ordine, perché la storia di Mauro non è affatto semplice: il periodo buio, al momento, è alle spalle, come ha dichiarato lo stesso Marin durante l’ospitata a, in cui è sbarcato con il suo piccolo e Jessica. “Mi scalda il cuore”, ha detto visibilmente emozionato Mauro aguardando il piccolo e aggiungendo: “Ho sofferto tanto in questi due anni che non ho visto Jessica… Non dormivo la notte. Avevo bisogno di serenità”. ...

