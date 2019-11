Basket | Eurocup 2019-2020 | impegnativa trasferta a Istanbul contro il Galatasaray per

Basket - EuroCup 2019-2020 - 6a giornata : la Reyer Venezia ospite del Partizan Belgrado in un’arena tra le più infuocate d’Europa : Viaggio all’inferno per l’Umana Reyer Venezia, fortunatamente solo in senso cestistico. La formazione di Walter De Raffaele inizia il girone di ritorno di EuroCup contro il Partizan Belgrado, in una trasferta serba resa ancor più complicata dal fatto che si gioca alla Beogradska Arena, oggi Stark Arena per ragioni di sponsor, tradizionalmente nota per essere caldissima quando vi giocano il Partizan o la Stella Rossa, che in Eurolega ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : miracolo di Teodosic sulla sirena - la Virtus Bologna batte un ottimo Monaco : Vittoria proprio sul filo di lana per la Virtus Bologna nella quinta giornata di EuroCup 2019-2020. La formazione di Sasha Djordjevic, grazie a una magia di Milos Teodosic all’ultimo secondo, batte il Monaco per 77-75 e si mantiene al primo posto del girone A. Per la superstar delle V nere ci sono 24 punti, così come Frank Gaines ne mette a segno 12 e Julian Gamble 11. Successo, questo, ancor più significativo perché ottenuto senza ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : Trento affonda a Malaga - l’Unicaja domina senza nessun problema : La Dolomiti Energia Trento esce dal Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga con le ossa rotte. l’Unicaja, infatti, conferma una volta di più le sue velleità di successo nell’intera competizione andando a trionfare con un pesante 93-74 senza aver mai avuto problemi nell’arco dell’intero incontro. Per la formazione di coach Luis Casimiro cinque uomini in doppia cifra, con Josh Adams a quota 21 punti, mentre Nicola ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 50-53 - EuroCup Basket in DIRETTA : i monegaschi provano a fuggire - ma sul finire di terzo quarto i padroni di casa tornano a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-64 BALDI ROSSI DA TRE! Virtus a -5. Non è ancora finita. 56-64 Milos Teodosic segna ancora da tre. Il serbo sta cercando, da solo, di tenere a galla i suoi. 53-64 Ancora JJ O’Brien dalla lunetta. Serve un’impresa ora ai padroni di casa. 53-62 Tillie da 2 ed è +9 Monaco. 53-60 Teodosic da tre! Primo canestro delle V-Nere dopo due minuti e mezzo dall’inizio del quarto. 50-60 ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 35-35 - EuroCup Basket in DIRETTA : equilibrio e nervosismo regnano - il secondo quarto finisce in parità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-42 Inizio da incubo per la Virtus, Markovic sbaglia dall’arco e dall’altra parte Clemmons trova il fallo sul tiro da tre e converte tutti i liberi. 35-39 Massimo vantaggio Monaco con O’Brien. 35-37 Primi due punti del terzo periodo per il Monaco con Clemmons. INIZIA IL TERZO quarto finisce qua il secondo quarto, perfetta parità sul 35-35 35-35 MILOS TEODOSIC! Il serbo ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 19-17 - EuroCup Basket in DIRETTA : primo quarto all’insegna dell’equilibrio e del gioco duro. 19 viaggi in lunetta complessivi tra le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Primi punti di Baldi Rossi su assist di Hunter. 21-23 Due punti di Yeguete. 21-21 Pajola ristabilisce la parità. 19-21 Ouattara segna la prima bomba della partita. 19-18 Tecnico alla Virtus, Dee Bost segna il libero. Per ora i liberi l’hanno fatta da padrone. La Virtus è andata in lunetta 10 volte e il Monaco 9. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti 19-17 19-17 Trick ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco - EuroCup Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di EuroCup – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il primo passo falso assoluto stagionale, arrivato settimana scorsa proprio in EuroCup contro il Promitheas, la Virtus Bologna, già riscattatasi parzialmente in campionato con Brescia, vuole tornare a vincere in Europa. Nella sfida del Paladozza, Teodosic e compagni, dovranno ...

Virtus Bologna-Monaco - EuroCup Basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Continua questa sera il percorso della Virtus Bologna in EuroCup, dove sfiderà il Monaco al PalaDozza. Per i bianconeri c’è la possibilità di salire a quota 4 vittorie, mantenendo il comando del girone A. Dal momento che anche il Monaco è a tre successi, questo incontro si configura, di fatto, come uno spareggio per il primo posto (che è occupato anche dal Promitheas a causa della vittoria proprio contro le V nere nella scorsa settimana). ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia espugna Nanterre e sale a tre vittorie su cinque partite del girone : Nella quinta partita del gruppo C della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 la Germani Basket Brescia ha battuto in trasferta Nanterre col punteggio di 73-65 salendo a tre vittorie contro due sconfitte lasciando gli avversari a due successi e tre battute d’arresto. Primo tempo molto equilibrato coi padroni di casa di Pascal Donnadieu che si portano sul +6 di vantaggio nel primo quarto che però termina sul 19-18 a loro favore, nel secondo quarto ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : la Reyer Venezia trova con continuità il canestro dall’arco ed espugna il campo della Rytas Vilnius : La Reyer Venezia domina per venti minuti sul campo dei lituani del Rytas Vilnius e tanto basta ai lagunari per ottenere il primo successo esterno di questa Eurocup. I ragazzi di coach Walter de Raffaele vincono grazie a una difesa che, terzo quarto a parte, ha saputo limitare al meglio i rivali e alla giornata di grazia di molti dalla linea dei tre punti. Infatti, i campioni d’Italia in carica segnano ben 14 delle 31 triple tentate. Il ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : la Virtus Bologna cerca il riscatto - Trento sul difficile campo dell’Unicaja Malaga : Si avvia al giro di boa l’EuroCup 2019-2020, con la quinta giornata che, domani, vede in campo altre due italiane dopo le sfide che tra qualche ora coinvolgeranno Venezia e Brescia. Si ripresenta sul parquet del PalaDozza la Virtus Bologna, mentre Trento è attesa da una trasferta difficile ed estremamente fascinosa, a Malaga contro l’Unicaja. SEGAFREDO Virtus Bologna-AS MONACO (Mercoledì 30 ottobre, ore 21)Dopo la sconfitta in ...