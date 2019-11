Basket | Champions League 2019-2020 | Sassari impegnata in Polonia | Brindisi attende il

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) Quarta giornata dellaball. Una due giorni che vede scendere in campo la Dinamoe la Happy Casain due sfide molto importante per entrambe le squadre italiane. La Dinamo saràincontro il Polski Cukier Torun. La squadra di Gianmarco Pozzecco è reduce dalla roboante vittoria in casa contro la Virtus Roma ed infinora vanta due vittorie ed una sconfitta. Vincere domani sera insarebbe fondamentale per la Dinamo, che cerca il primo successo lontano dalle mura amiche. Anche per i polacchi è un match molto importante, perchè hanno finora subito due sconfitte, l’ultima delle quali al termine di un’incredibile sfida contro gli israeliani dell’Hapoel Holon (122-105). Il Torun è una squadra che segna molto, come dimostrano i 105 punti segnati contro Holon, anche se ovviamente c’è l’altra ...

